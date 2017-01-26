П.Клімкін анонсував зустріч делегації МЗС з представниками адміністрації Д.Трампа

"Ми знаходимось в діалозі. Щодо дат, зможу сказати дещо пізніше. Я буду присутній наступного місяця, оскільки ми головуємо в Радбезі, у нас буде 2 важливих міністерських засідання, присвячені загрозам критичної інфраструктури та конфліктам на європейському просторі. Буду зустрічатися там з представниками американської адміністрації. Тому в найближчі дні, по датах і по зустрічах буде логістична ясність. Ми знаходимося в дуже щільному контакті", - повідомив він.

Нагадаємо, візит Президента України Петра Порошенка до США планується наприкінці лютого, опрацьовується можливість зустрічі на вищому рівні українського президента з американським колегою Дональдом Трампом.