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П.Клімкін анонсував зустріч делегації МЗС з представниками адміністрації Д.Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. В наступному місяці буде проведена зустріч делегації Міністерства закордонних справ України з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це голова МЗС Павло Клімкін повідомив у прямому ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.

"Ми знаходимось в діалозі. Щодо дат, зможу сказати дещо пізніше. Я буду присутній наступного місяця, оскільки ми головуємо в Радбезі, у нас буде 2 важливих міністерських засідання, присвячені загрозам критичної інфраструктури та конфліктам на європейському просторі. Буду зустрічатися там з представниками американської адміністрації. Тому в найближчі дні, по датах і по зустрічах буде логістична ясність. Ми знаходимося в дуже щільному контакті", - повідомив він.

Нагадаємо, візит Президента України Петра Порошенка до США планується наприкінці лютого, опрацьовується можливість зустрічі на вищому рівні українського президента з американським колегою Дональдом Трампом.

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