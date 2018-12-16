Гололедица и снег: прогноз погоды на понедельник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Понедельником, 17 декабря, в Украине будет холодным и преимущественно снежным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
На дорогах обещают гололедицу, а на западе Украины - снег.
Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму. В Ужгороде следует ожидать днем до +2 градусов тепла, а ночью станет холоднее - -2 ...- 4 градуса. В Крыму днем температура воздуха поднимется до +2 ... + 4 градусов, а ночью опустится до -2 градусов.
На большей части территории Украины ожидается мороз от -1 до -6 градусов.
В Киеве существенных осадков не ожидается, а температура воздуха составит от -5 до - 7 градусов.