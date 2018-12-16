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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

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Ожеледиця та сніг: прогноз погоди на понеділок

Київ • УНН

 • 21630 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Понеділок, 17 грудня, в Україні буде холодним та переважно сніжним. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

Ожеледиця та сніг: прогноз погоди на понеділок

На дорогах обіцяють ожеледицю, а на заході України – сніг.

Найтепліше буде на Закарпатті та в Криму. В Ужгороді слід очікувати вдень до +2 градуси тепла, а вночі стане холодніше – -2...-4 градуси. В Криму вдень температура повітря підніметься до +2...+4 градусів, а вночі опуститься до -2 градусів. 

На переважній території України очікується мороз від -1 до -6 градусів.

У Києві істотних опадів не очікується, а температура повітря становитиме від -5 до -7 градусів.

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