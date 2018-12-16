Ожеледиця та сніг: прогноз погоди на понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Понеділок, 17 грудня, в Україні буде холодним та переважно сніжним. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
На дорогах обіцяють ожеледицю, а на заході України – сніг.
Найтепліше буде на Закарпатті та в Криму. В Ужгороді слід очікувати вдень до +2 градуси тепла, а вночі стане холодніше – -2...-4 градуси. В Криму вдень температура повітря підніметься до +2...+4 градусів, а вночі опуститься до -2 градусів.
На переважній території України очікується мороз від -1 до -6 градусів.
У Києві істотних опадів не очікується, а температура повітря становитиме від -5 до -7 градусів.