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Озеро Бугаз в Крыму находится на грани исчезновения

Озеро Бугаз в Крыму находится на грани исчезновения

Киев  •  УНН

 • 15297 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Озеро Бугаз в окрестности Судака сильно обмелело и находится на грани исчезновения. Об этом сообщил крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, который посетил Бугаз 13 марта, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Цитата

По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень и вскоре может полностью высохнуть.

“Право на благоприятную окружающую среду — одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Когда живописное место — озеро Бугаз — яркий тому пример, сейчас водохранилище находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма”, — рассказал правозащитник.

Справка

Слово “бугаз” c тюркских языков переводится как горло, горловина, проток. По информации краеведов, озеро питают три подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Поэтому вода здесь, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.

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Контекст

В Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающих крупные города. Как следствие — их жители имеют проблемы с доступом к качественной пресной воды.

Напомним

Правительство РФ решило компенсировать армии больше 300 млн рублей расходов на трубопровод в оккупированном Крыму.

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