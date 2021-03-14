Озеро Бугаз у Криму перебуває на межі зникнення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Озеро Бугаз в околиці Судака сильно обміліло і перебуває на межі зникнення. Про це повідомив кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров, який відвідав Бугаз 13 березня,Ю передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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На думку правозахисника, озеро стабільно втрачає свій рівень і незабаром може повністю висохнути.
“Право на сприятливе навколишнє середовище — одне з конституційних прав. Водна проблема в Криму обмежує це право кримчан. Колись мальовниче місце — озеро Бугаз — яскравий тому приклад, зараз водоймище перебуває на межі зникнення. Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро. На жаль, така ситуація не тільки на озері Бугаз, а й на багатьох інших водоймах Криму”, — розповів правозахисник.
Довідково
Слово “бугаз” з тюркських мов перекладається як горло, горловина, проток. За інформацією краєзнавців, озеро живлять три підземних прісних джерела, також поповнюють запаси дощові та талі води. Тому вода тут, на відміну від більшості прибережних солоних озер в Криму, придатна для пиття.
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Контекст
У Криму стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста. Як наслідок — їхні жителі мають проблеми з доступом до якісної прісної води.
Нагадаємо
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