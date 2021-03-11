Крим досихає: жителів Сімферополя попередили про можливе відключення води
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У ряді районів Сімферополя в п’ятницю, 12 березня, можливі перебої водопостачання. Про це повідомляють Крим. Реалії з посиланням на пресслужбу ГУП “Вода Криму”, пише УНН.
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“У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережах холодного водопостачання Д1200, на ВОС МГУ, 12.03.2021 року з 6:00 можливі перебої водопостачання, зниження тиску в мікрорайонах Москольцо, Українка, Анатра, Льдозавод, мікрорайони вулиць Павленко, бул. Леніна, вул. Калініна, вул. Толстого, вул. Набережна, вул. Ракетна, вул. Ларіонова, Євпаторійське шосе, смт ГРЕС, п. Молодіжне, п. Давидівка, п. Радгоспне, смт Аграрне, СТ Садовод, СТ Ювілейний, СТ Дачник, СТ Дзержинець, п. Богданівка, с. Мирне (частково)”, — сказано в повідомленні.
Контекст
Як повідомляв УНН, у Криму три водосховища наближаються до “мертвого обсягу”.
Зокрема, протягом 2020 року сумарний запас води у водосховищах Криму становив 31.308 млн куб.м, що на 61.672 млн куб.м менше, ніж станом на початок року.
Так, філія “Води Криму” в Алушті провела переговори з власниками джерел з питання придбання у них води.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в анексований Крим можливе тільки після його деокупації.