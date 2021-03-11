Крым досыхает: жителей Симферополя предупредили о возможном отключении воды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В ряде районов Симферополя в пятницу, 12 марта, возможны перебои водоснабжения. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу ГУП “Вода Крыма”, пишет УНН.
Цитата
“В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения Д1200, на ВОС МГУ, 12.03.2021 года с 6:00 возможные перебои водоснабжения, снижение давления в микрорайонах Москольцо, Украинка, Анатра, Льдозавод, микрорайоны улиц Павленко, бул. Ленина, ул. Калинина, ул. Толстого, ул. Набережная, ул. Ракетная, ул. Ларионова, Евпаторийское шоссе, г. ГРЭС, п. Молодежное, п. Давыдовка, п. Радгоспне, пгт Аграрное, СТ Садовод, СТ Юбилейный, СТ Дачник, СТ Дзержинец, п. Богдановка, с. Мирное (частично)”, — говорится в сообщении.
Контекст
Как сообщал УНН ранее, в Крыму три водохранилища приближаются к “мертвому объему”.
В частности, в течение 2020 суммарный запас воды в водохранилищах Крыма составил 31.308 млн куб.м, что на 61.672 млн куб.м меньше, чем по состоянию на начало года.
Так, филиал “Воды Крыма” в Алуште провел переговоры с владельцами источников по вопросу приобретения в них воды.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи днепровской воды в аннексированный Крым возможно только после его деоккупации.