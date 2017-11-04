Вооруженного дезертира задержали на Донбассе

"3 ноября группа оперативного реагирования военной комендатуры города Счастье совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержала военнослужащего, который находился в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанного военнослужащего будет передано в органы военной прокуратуры, оружие и боеприпасы находятся в комнате хранения оружия военной комендатуры.

"По месту службы указанный военнослужащий характеризуется отрицательно, к выполнению служебных обязанностей относится неудовлетворительно", - добавили в штабе.

Напомним, трое украинских военных ранены за минувшие сутки в зоне АТО.