Озброєного дезертира затримали на Донбасі

"3 листопада група оперативного реагування військової комендатури міста Щастя спільно з співробітниками Національної поліції України затримала військовослужбовця, який перебував у розшуку у зв’язку з самовільним залишенням військової частини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, затриманого військовослужбовця буде передано до органів військової прокуратури, зброя та боєприпаси знаходяться у кімнаті зберігання зброї військової комендатури.

"За місцем служби зазначений військовослужбовець характеризується негативно, до виконання службових обов’язків відноситься незадовільно", - додали у штабі.

Нагадаємо, трьох українських військових поранено за минулу добу в зоні АТО.