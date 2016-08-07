Вооруженный мужчина в Германии забаррикадировался в ресторане
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В один из ресторанов на западе Германии в городе Саарбрюккен ворвался вооруженный мужчина, который забаррикадировался в помещении, передает УНН со ссылкой на Bild.
Отмечается, что нападающий не взял заложников, так как он приказал всем присутствующим в заведении выйти на улицу.
Однако, другие немецкие СМИ сообщают, что в результате нападения ранен один человек, предполагается, что это сотрудник ресторана.
По данным местных СМИ, это проишествие "не является террористическим актом".
Сейчас правоохранители и психологи работают над установлением контакта с вооруженным мужчиной. В полиции утверждают, что нарушитель может быть "душевнобольным".