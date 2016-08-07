Вооруженный мужчина в Германии забаррикадировался в ресторане

Отмечается, что нападающий не взял заложников, так как он приказал всем присутствующим в заведении выйти на улицу.

Однако, другие немецкие СМИ сообщают, что в результате нападения ранен один человек, предполагается, что это сотрудник ресторана.

По данным местных СМИ, это проишествие "не является террористическим актом".

Сейчас правоохранители и психологи работают над установлением контакта с вооруженным мужчиной. В полиции утверждают, что нарушитель может быть "душевнобольным".