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15 марта, 19:03 • 116334 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170170 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140182 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132458 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114020 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106177 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101957 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Вооруженный мужчина в Германии забаррикадировался в ресторане

Вооруженный мужчина в Германии забаррикадировался в ресторане

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В один из ресторанов на западе Германии в городе Саарбрюккен ворвался вооруженный мужчина, который забаррикадировался в помещении, передает УНН со ссылкой на Bild.

Отмечается, что нападающий не взял заложников, так как он приказал всем присутствующим в заведении выйти на улицу.

Однако, другие немецкие СМИ сообщают, что в результате нападения ранен один человек, предполагается, что это сотрудник ресторана.

По данным местных СМИ, это проишествие "не является террористическим актом".

Сейчас правоохранители и психологи работают над установлением контакта с вооруженным мужчиной. В полиции утверждают, что нарушитель может быть "душевнобольным".

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