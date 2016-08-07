Озброєний чоловік у Німеччині забарикадувався в ресторані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У один з ресторанів на заході Німеччині у місті Саарбрюкен увірвався озброєний чоловік, який забарикадувався у приміщенні, передає УНН з посиланням на Bild.
Зазначається, що нападник немає заручників, так як він наказав усім присутнім в закладі вийти на вулицю.
Однак, інші німецькі ЗМІ повідомляють, що внаслідок нападу поранено одну особу, припускається, що це співробітник ресторану.
За даними місцевих ЗМІ, ця подія "не є терористичним актом".
Зараз правоохоронці і психологи працюють над встановленням контакту з озброєним чоловіком. У поліції стверджують, що порушник може бути "душевнохворим".