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Вооруженные люди убили 10 мирных жителей на севере Буркина-Фасо

Киев • УНН

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Киев. 1 ноября. УНН. Десять человек погибли в результате нападения на севере Буркина-Фасо в понедельник утром, еще четверо пропали без вести, сообщили источники в правительстве страны, передает Reuters, пишет УНН.

Вооруженные люди убили 10 мирных жителей на севере Буркина-Фасо

Детали

По словам источников, неустановленные вооруженные люди напали на группу мирных жителей, которые ехали на своих тележках на рынок в городе Маркойе, в заповеднике Сахель Буркина-Фасо.

Район, граничит с Мали и Нигером, захваченный исламистскими боевиками, где происходят частые нападения, несмотря на присутствие региональных сил по борьбе с терроризмом и французских войск.

В понедельник Буркина-Фасо отметила 61-ю годовщину создания своей армии церемонией, посвященной борьбе с терроризмом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Колонну канадской горнодобывающей компании Iamgold атаковали в Буркина-Фасо, несколько человек пропали без вести

Дополнения

Атаки исламистов прокатились по африканскому региону Сахель, в результате чего тысячи людей погибли и миллионы людей покинули свои дома в Буркина-Фасо, Мали и Нигере. По данным Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), более 1,3 миллиона жителей Буркина-Фасо были перемещены в результате насилия за последние два года.

По данным министерства безопасности, пять полицейских были убиты в воскресенье в ходе другого нападения на севере страны.

Государственное информационное агентство Буркина-Фасо также сообщило, что две женщины и дети были убиты в воскресенье, когда их тележка взорвалась на импровизированной фугасной мине в департаменте Виндигуи.

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