Колону канадської гірничодобувної компанії Iamgold атакували в Буркіна-Фасо, кілька людей зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Декілька людей зникли безвісти після того, як у п'ятницю на півночі Буркіна-Фасо була атакована колона канадської гірничодобувної компанії Iamgold, повідомили два джерела в службах безпеки країни, передає Reuters, пише УНН.
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Автомобілі зі співробітниками Iamgold зазнали нападу на дорозі між Дорі та Ессаканом, де компанія має найбільшу діючу шахту.
Ісламістські бойовики часто здійснюють рейди в цьому районі, що лежить неподалік кордонів з Малі та Нігером.
Одне з джерел у системі безпеки повідомило агентству Reuters, що після нападу чотири співробітники зникли безвісти. Друге джерело повідомило, що з деякими людьми в колоні зв'язатися не вдалося.
Представник копальні відмовився від коментарів і повідомив, що Iamgold зробить заяву пізніше.
Додамо
Ще один конвой Iamgold був атакований на шляху в Есакані у вересні, внаслідок чого було поранено одного поліцейського, що змусило компанію тимчасово призупинити рух конвоїв.
На руднику Есакані в 2020 році було вироблено 364 000 унцій (10,5 кг) золота, що становить більше половини від загального обсягу видобутку на руднику.
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