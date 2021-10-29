Колону канадської гірничодобувної компанії Iamgold атакували в Буркіна-Фасо, кілька людей зникли безвісти

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Автомобілі зі співробітниками Iamgold зазнали нападу на дорозі між Дорі та Ессаканом, де компанія має найбільшу діючу шахту.

Ісламістські бойовики часто здійснюють рейди в цьому районі, що лежить неподалік кордонів з Малі та Нігером.

Одне з джерел у системі безпеки повідомило агентству Reuters, що після нападу чотири співробітники зникли безвісти. Друге джерело повідомило, що з деякими людьми в колоні зв'язатися не вдалося.

Представник копальні відмовився від коментарів і повідомив, що Iamgold зробить заяву пізніше.

Додамо

Ще один конвой Iamgold був атакований на шляху в Есакані у вересні, внаслідок чого було поранено одного поліцейського, що змусило компанію тимчасово призупинити рух конвоїв.

На руднику Есакані в 2020 році було вироблено 364 000 унцій (10,5 кг) золота, що становить більше половини від загального обсягу видобутку на руднику.

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