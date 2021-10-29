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Колонну канадской горнодобывающей компании Iamgold атаковали в Буркина-Фасо, несколько человек пропали без вести.

Киев • УНН

 • 19995 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Несколько человек пропали без вести после того, как в пятницу на севере Буркина-Фасо была атакована колонна канадской горнодобывающей компании Iamgold, сообщили два источника в службах безопасности страны, передает Reuters, пишет УНН.

Колонну канадской горнодобывающей компании Iamgold атаковали в Буркина-Фасо, несколько человек пропали без вести.

Детали

Автомобили с сотрудниками Iamgold подверглись нападению на дороге между Дори и Эссаканом, где компания имеет крупнейшую действующую шахту.

Исламистские боевики часто совершают рейды в этом районе, расположенном недалеко от границ с Мали и Нигером.

Один из источников в системе безопасности сообщил агентству Reuters, что после нападения четыре сотрудника пропали без вести. Второй источник сообщил, что с некоторыми людьми в колонне связаться не удалось.

Представитель рудника отказался от комментариев и сообщил, что Iamgold сделает заявление позже.

Добавим

Еще один конвой Iamgold был атакован на пути в Эсакане в сентябре, в результате чего был ранен один полицейский, что заставило компанию временно приостановить движение конвоев.

На руднике Эсакане в 2020 году было произведено 364 тысячи унций (10,5 кг) золота, что составляет более половины от общего объема добычи на руднике.

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