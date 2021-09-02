Вісім осіб задихнулися на шахті в Буркіна-Фасо після того, як поліція застосувала сльозогінний газ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Вісім осіб задихнулися, коли поліція Буркіна-Фасо застосувала сльозогінний газ проти несанкціонованих золотошукачів на руднику Nordgold. Про це інформує УНН, передає Reuters.
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Близько 40 осіб перебували на місці події, коли поліція застосувала сльозогінний газ, що "викликало паніку і удушення золотошукачів", йдеться в заяві національного прокурора Вендіама Ламберта Санфо.
Санфо заявив, що у справі будуть пред'явлені звинувачення в примусовому вбивстві, але не уточнив, проти кого. Чотири людини також були заарештовані за звинуваченням у підпалі 10 автомобілів біля руднику.
У заяві поліції також йдеться, що вони виявили на шахті тіла шести гірників, але не згадали про застосування сльозогінного газу.
Доповнення
Nordgold, російська гірничодобувна компанія з контрольним пакетом акцій, що належить російському мільярдерові Олексію Мордашову і його синам.
Буркіна-Фасо і сусідні країни Західної Африки в останні роки пережили золоту лихоманку, оскільки несанкціоновані гірники, позбавлені інших економічних можливостей, добувають руду в небезпечних умовах.