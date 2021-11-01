Озброєні люди вбили 10 мирних жителів на півночі Буркіна-Фасо

Деталі

За словами джерел, невстановлені озброєні люди напали на групу мирних жителів, які їхали на своїх візках на ринок у місті Маркойє, у заповіднику Сахель Буркіна-Фасо.

Район, що межує з Малі та Нігером, захоплений ісламістськими бойовиками, де відбуваються часті напади, незважаючи на присутність регіональних сил по боротьбі з тероризмом і французьких військ.

У понеділок Буркіна-Фасо відзначила 61-у річницю створення своєї армії церемонією, присвяченою боротьбі з тероризмом.

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Доповнення

Атаки ісламістів прокотилися африканським регіоном Сахель, внаслідок чого тисячі людей загинули і мільйони людей залишили свої будинки в Буркіна-Фасо, Малі та Нігері. За даними Управління ООН у справах біженців (УВКБ ООН), понад 1,3 мільйона жителів Буркіна-Фасо було переміщено внаслідок насильства за останні два роки.

За даними міністерства безпеки, п'ятьох поліцейських було вбито в неділю в ході іншого нападу на півночі країни.

Державне інформаційне агентство Буркіна-Фасо також повідомило, що двох жінок і дітей було вбито в неділю, коли їх візок підірвався на імпровізованій фугасній міні в департаменті Віндігуї.