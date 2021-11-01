Озброєні люди вбили 10 мирних жителів на півночі Буркіна-Фасо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Десять людей загинули внаслідок нападу на півночі Буркіна-Фасо в понеділок вранці, ще четверо зникли безвісти, повідомили джерела в уряді країни, передає Reuters, пише УНН.
Деталі
За словами джерел, невстановлені озброєні люди напали на групу мирних жителів, які їхали на своїх візках на ринок у місті Маркойє, у заповіднику Сахель Буркіна-Фасо.
Район, що межує з Малі та Нігером, захоплений ісламістськими бойовиками, де відбуваються часті напади, незважаючи на присутність регіональних сил по боротьбі з тероризмом і французьких військ.
У понеділок Буркіна-Фасо відзначила 61-у річницю створення своєї армії церемонією, присвяченою боротьбі з тероризмом.
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Доповнення
Атаки ісламістів прокотилися африканським регіоном Сахель, внаслідок чого тисячі людей загинули і мільйони людей залишили свої будинки в Буркіна-Фасо, Малі та Нігері. За даними Управління ООН у справах біженців (УВКБ ООН), понад 1,3 мільйона жителів Буркіна-Фасо було переміщено внаслідок насильства за останні два роки.
За даними міністерства безпеки, п'ятьох поліцейських було вбито в неділю в ході іншого нападу на півночі країни.
Державне інформаційне агентство Буркіна-Фасо також повідомило, що двох жінок і дітей було вбито в неділю, коли їх візок підірвався на імпровізованій фугасній міні в департаменті Віндігуї.