Вооруженные боевики похитили сотрудницу Красного Креста в столице Сомали

Согласно распространенной информации, женщина, которая является гражданкой Германии, была похищена 2 мая около 20:00 по местному времени (совпадает с киевским) в Могадишо.

Представители Красного Креста отметили, что они поддерживают связь с разной властью, чтобы добиться освобождения своей сотрудницы.

“Мы глубоко обеспокоены безопасностью нашей коллеги”, — заявил заместитель главы делегации МККК в Сомали Дэниел О’Мэлли. По его словам, эта медсестра ежедневно спасала жизни людей и помогала нуждающимся на территории этой африканской страны.

Как сообщал УНН, баскская террористическая группировка ЭТА объявила о самороспуске.