Озброєні бойовики викрали співробітницю Червоного Хреста в столиці Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Група озброєних бойовиків викрала в Сомалі медсестру, яка працювала в Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ). Про це повідомляє прес-служба організації, інформує УНН.
Згідно з поширеною інформацією, жінка, яка є громадянкою Німеччини, була викрадена 2 травня біля 20:00 за місцевим часом (збігається з київським) в Могадішо.
Представники Червоного Хреста відзначили, що вони підтримують зв’язок з різною владою, щоб домогтися звільнення своєї співробітниці.
“Ми глибоко стурбовані безпекою нашої колеги”, — заявив заступник глави делегації МКЧХ в Сомалі Деніел О’Меллі. За його словами, ця медсестра щодня рятувала життя людей і допомагала нужденним на території цієї африканської країни.
Як повідомляв УНН, баскське терористичне угруповання ЕТА оголосило про саморозпуск.