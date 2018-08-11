Вооруженные боевики дважды не пропустили миссию ОБСЕ через блокпосты близ Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Вооруженные члены незаконных вооруженных формирований дважды останавливали на своих блокпостах патруль мониторинговой миссии ОБСЕ "из соображений безопасности" неподалеку от Мариуполя. Об этом говорится в очередном ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
Как отмечается в отчете, вооруженный член вооруженных формирований снова остановил патруль миссии на блокпосту, расположенном в 800 метрах к северу от населенного пункта Заиченко, и не позволил наблюдателям проехать в западном направлении к селу Пикузы и Саханка, ссылаясь на "соображения безопасности".
В другом случае, как говорится в отчете, трое вооруженных членов вооруженных формирований на блокпосту, расположенном в 2,5 км к западу от населенного пункта Безымянное, не позволили наблюдателям проехать к автодороге Е58 "для безопасности СММ".
Как сообщал УНН, на прошлой неделе вооруженные формирования не пустили СММ ОБСЕ в Новоазовск на юге Донецкой области и продержали их за городом более 5 часов.