Озброєні бойовики двічі не пропустили місію ОБСЄ через блокпости неподалік Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Озброєні члени незаконних збройних формувань двічі зупиняли на своїх блокпостах патруль моніторингової місії ОБСЄ "з міркувань безпеки" неподалік від Маріуполя. Про це йдеться у черговому щоденному звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
Як зазначається у звіті, озброєний член збройних формувань знову зупинив патруль місії на блокпості, розташованому за 800 метрів на північ від населеного пункту Заїченко, і не дозволив спостерігачам проїхати в західному напрямку до села Пікузи та Саханки, посилаючись на "міркування безпеки".
В іншому випадку, як ідеться у звіті, троє озброєних членів збройних формувань на блокпості, розташованому за 2,5 км на захід від населеного пункту Безіменне, не дозволили спостерігачам проїхати до автошляху Е58 "задля безпеки СММ".
Як повідомляв УНН, минулого тижня збройні формування не впустили СММ ОБСЄ у Новоазовськ на півдні Донецької області та протримали їх за містом понад 5 годин.