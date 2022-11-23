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ОВА: в результате активных боевых действий в Изюме повреждено 80% города

ОВА: в результате активных боевых действий в Изюме повреждено 80% города

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В результате активных боевых действий инфраструктуры и жилищного фонда Изюма по предварительным подсчетам повреждено или уничтожено 80% зданий.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА (ОГА) Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Как отметил глава ОВА, оккупанты уничтожили и спецтехнику, которая была на балансе коммунальных предприятий Изюма. За помощью обратятся к территориальным общинам Львовской, Ивано-Франковской, Киевской областей и в других регионов.

Цитата

"Изюм больше всего пострадал от оккупантов, город уничтожен на 80%. Об этом знают все. Поэтому местным властям нужно теснее налаживать партнерство", - отметил глава Харьковской ОВА.

Несмотря на значительные разрушения и загрязнения района взрывоопасными предметами, продолжаются восстановительные работы. Одну из первых начала возобновлять свою работу «Укрпочта». В деоккупированные общины вернулись отделения банков.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области.

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