ОВА: в результате активных боевых действий в Изюме повреждено 80% города

Детали

Как отметил глава ОВА, оккупанты уничтожили и спецтехнику, которая была на балансе коммунальных предприятий Изюма. За помощью обратятся к территориальным общинам Львовской, Ивано-Франковской, Киевской областей и в других регионов.

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"Изюм больше всего пострадал от оккупантов, город уничтожен на 80%. Об этом знают все. Поэтому местным властям нужно теснее налаживать партнерство", - отметил глава Харьковской ОВА.

Несмотря на значительные разрушения и загрязнения района взрывоопасными предметами, продолжаются восстановительные работы. Одну из первых начала возобновлять свою работу «Укрпочта». В деоккупированные общины вернулись отделения банков.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области.