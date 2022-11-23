ОВА: в результаті активних бойових дій у Ізюмі пошкоджено 80% міста

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Як зазначив очільник ОВА, окупанти знищили і спецтехніку, що була на балансі комунальних підприємств Ізюму. За допомогою звернуться до територіальних громад Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини та інших регіонів.

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"Ізюм чи не найбільше постраждав від окупантів, місто знищено на 80%. Про це знають усі. Тому місцевій владі потрібно тісніше налагоджувати партнерство", - зазначив очільник Харківської ОВА.

Попри значні руйнування та забруднення району вибухонебезпечними предметами, тривають відновлювальні роботи. Одну з перших почала відновлювати свою роботу «Укрпошта». До деокупованих громад повернулися відділення банків.

Нагадаємо

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про обстріл пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області.