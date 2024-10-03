ОВА информирует: обстрел Сумской громады с помощью БпЛА "Герань-2" - 8 раненых
Киев • УНН
В Сумской громаде зафиксирован обстрел беспилотником "Герань-2". В результате атаки произошел один взрыв, пострадали восемь человек. Ранее в области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских дронов.
Вечером в Сумской громаде был зафиксирован обстрел с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Герань-2". К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.
Детали
По информации от областной военной администрации, в результате вражеской атаки произошел один взрыв.
Также было проинформировано, что из-за данной агрессии пострадали восемь человек.
Напомним
Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Кроме того, Воздушные Силы предупредили о возможной работе ПВО.
В Сумской и Черниговской областях есть угроза применения вражеских дронов, возможна работа ПВО3 октября 2024, 18:37 • 5951 просмотр