ОВА информирует: обстрел Сумской громады с помощью БпЛА "Герань-2" - 8 раненых

Вечером в Сумской громаде был зафиксирован обстрел с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Герань-2". К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.

Детали

По информации от областной военной администрации, в результате вражеской атаки произошел один взрыв.

Также было проинформировано, что из-за данной агрессии пострадали восемь человек.

Напомним

Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Кроме того, Воздушные Силы предупредили о возможной работе ПВО.

В Сумской и Черниговской областях есть угроза применения вражеских дронов, возможна работа ПВО