ОВА інформує: обстріл Сумської громади за допомогою БпЛА "Герань-2" - 8 поранених
Київ • УНН
У Сумській громаді зафіксовано обстріл безпілотником "Герань-2". Внаслідок атаки стався один вибух, постраждали вісім осіб. Раніше в області оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів.
Увечері у Сумській громаді було зафіксовано обстріл з використанням безпілотного літального апарата типу "Герань-2". На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє Сумська міська рада, передає УНН.
Деталі
За інформацією від обласної військової адміністрації, внаслідок ворожої атаки стався один вибух.
Також було поінформовано, що через дану агресію постраждали вісім осіб.
Нагадаємо
Раніше у Сумській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. Крім того, Повітряні Сили попередили про можливу роботу ППО.
У Сумській та Чернігівській областях є загроза застосування ворожих дронів, можлива робота ППО03.10.24, 21:37 • 23297 переглядiв