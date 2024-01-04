Ответственность за взрывы на кладбище в Иране взяла на себя ИГИЛ
ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в Кермане, Иран, в результате которых погибли 103 человека на церемонии почтения памяти генерала Сулеймани. Иран сначала обвинил Израиль, что США отрицали.
Киевлян призывают воздержаться от массовых купаний на Крещение Господне
Киевские власти предостерегают от массовых купаний на Крещение из соображений безопасности в условиях войны, несмотря на то, что водные объекты проходят проверку на безопасность.
Вышел документальный фильм о снайперах СБУ "Бахмут. Дорога жизни"
В документальном фильме Службы безопасности Украины "Бахмут. Дорога жизни" подробно рассказывает, как весной 2023 года украинские снайперы защищали ключевой бахмутский логистический маршрут.
Взрывы в Саках, Керчи, Евпатории и Новофедоровке - что известно
Российский фрегат, вооруженный ракетами "Калибр", вошел в Черное море, усиливая ракетную угрозу после шторма.
В Минсоцполитики рассказали что войдет в обновленный "Пакет малыша"
Министерство социальной политики Украины обновило содержание "пакета малыша", учитывая пожелания родителей и советы экспертов, и планирует включить в него необходимые и качественные вещи для ухода за новорожденными.
Взрывы в Белгороде: губернатор заявил о двух пострадавших
Губернатор Белгородской области сообщил о двух раненых после перехвата 10 ракет; повреждены жилые дома.
Ермак провел телефонный разговор с британским Премьером: о чем говорили
Ермак обсудил с советником по национальной безопасности Великобритании предстоящую встречу в Давосе, гарантии безопасности и последствия российских обстрелов. Они отметили важность усиления противовоздушной обороны Украины.
В Егороде взрывы, есть попадания и повреждения - СМИ
Взрывы в Белгороде привели к повреждению имущества и образованию воронки, а в близлежащих районах действовала противовоздушная оборона.
Погода на выходные: снег, гололед и морозы до 25° мороза
Украина готовится к суровым погодным условиям со снегом, гололедом и морозами до -25°C, поскольку арктический воздух надвигается с севера Европы.
Волонтеры из Крыма разработали дрон "Канюк" для ВСУ
Крымские волонтеры разработали для украинских военных беспилотник "Канюк" с дальностью полета 70 км и скоростью 300 км/ч, способный нести заряды для РПГ.