Ответственность за взрывы на кладбище в Иране взяла на себя ИГИЛ

Взрывы в иранском городе Керман возле могилы ликвидированного генерал-майора Касема Сулеймани организовала ИГИЛ. Террористическая организация взяла на себя ответственность за произошедшее. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

В результате двух взрывов, которые прогремели 3 января на церемонии по случаю годовщины гибели Сулеймани, были убиты по меньшей мере 103 человека. Связанные с ИГИЛ Telegram-каналы обнародовали заявление о своей причастности к этому.

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер обвинил в теракте Израиль. Он заявил, что кровь пролили "представители сионистского режима".

Однако в Государственном департаменте США опровергли причастность Штатов или Израиля к нападению.

Соединенные Штаты не были причастны к этому никоим образом... У нас нет оснований полагать, что Израиль причастен к этому заявлял 3 января представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Взрывы в Иране унесли жизни уже 103 человек

Напомним,

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Гараи Аштиани заявил в среду, что убийство заместителя руководителя "Хамас" Салех аль-Арури, обязательно будет иметь последствия. Он также обвинил США в росте напряженности.