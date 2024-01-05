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Відповідальність за вибухи на кладовищі в Ірані взяла на себе ІДІЛ

Відповідальність за вибухи на кладовищі в Ірані взяла на себе ІДІЛ

Київ • УНН

 • 41142 перегляди

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Кермані, Іран, в результаті яких загинули 103 людини на церемонії вшанування пам'яті генерала Сулеймані. Іран спочатку звинуватив Ізраїль, що США заперечували.

Вибухи в іранському місті Керман біля могили ліквідованого генерал-майора Касема Сулеймані організувала ІДІЛ. Терористична організація взяла на себе відповідальність за те, що сталося. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Внаслідок двох вибухів, які прогриміли 3 січня на церемонії з нагоди річниці загибелі Сулеймані, було вбито щонайменше 103 осіб. Пов'язані з ІДІЛ Telegram-канали оприлюднили заяву про свою причетність до цього.

Раніше перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер звинуватив у теракті Ізраїль. Він заявив, що кров пролили "представники сіоністського режиму".

Однак у Державному департаменті США спростували причетність Штатів чи Ізраїлю до нападу.

Сполучені Штати не були причетні до цього жодним чином... У нас немає підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього

заявляв 3 січня представник Держдепу Метью Міллер.

Вибухи в Ірані забрали життя вже 103 осіб03.01.24, 16:58 • 28651 перегляд

Нагадаємо

Міністр оборони Ірану Мохаммад Реза Гараї Аштиані заявив у середу, що вбивство заступника керівника "Хамас" Салех аль-Арурі, обов'язково матиме наслідки. Він також звинуватив США у зростанні напруженості.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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