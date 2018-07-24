Отравление в лагере в Донецкой области: четыре ребенка остаются в больнице

"Почти всех остальных больных выписывают из больниц г. Лиман - выписывают всех 7 больных, м. Славянск - 16 больных, находящихся там, выписываются, г. Краматорск - 1 человек выписывается, г. Мирноград - выписываются 3 человека. По состоянию на утро 23 июня у 67 пострадавших от отравления подтвержден диагноз дизентерия. Обнаружили также инфекции стафилококк и энтеробактерий", - сообщила она.



В среду должны предоставить полный и развернутый анализ по общему количеству людей, подчеркнула Денисова.



Напомним, отравление детей в лагере "Орленок" в Донецкой области произошло 16 июля. После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Лагерь решили закрыть от 18 июля. Впоследствии диагноз "дизентерия" было подтверждено у 56 детей и 4 взрослых, пострадавших в результате отравления.