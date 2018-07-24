Отруєння в таборі на Донеччині: чотири дитини залишаються в лікарні

"Майже всіх інших хворих виписують з лікарень: м. Лиман – виписують всіх 7 хворих, м. Слов’янськ – 16 хворих, що знаходяться там, виписуються, м. Краматорськ – 1 людина виписується., м. Мирноград – виписуються 3 людини. Станом на ранок 23 липня у 67 постраждалих від отруєння підтверджений діагноз дизентерія. Виявили також інфекції стафілокок та ентеробактер", - повідомила вона.



В середу мають надати повний і розгорнутий аналіз по загальній кількості людей, підкреслила Денісова.



Нагадаємо, отруєння дітей у таборі "Орлятко" у Донецькій області сталося 16 липня. Після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Табір вирішили закрити від 18 липня. Згодом діагноз "дизентерія" було підтверджено у 56 дітей та 4 дорослих, які постраждали внаслідок отруєння.