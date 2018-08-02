Отравление шаурмой в Киеве: диагноз изменен на сальмонеллез

"Было установлено лабораторно, что это скорее всего сальмонелла. Диагноз острая кишечная инфекция будет изменено на сальмонеллез", - сообщил Рубан.



Напомним, по состоянию на 17:00, 1 августа, в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей



Всего с 70 пострадавших 10 не госпитализирован. Также известно о 4 случаях отравления в Киевской области. Эпидемиологическое расследование продолжается.