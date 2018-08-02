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Отруєння шаурмою в Києві: діагноз змінено на сальмонельоз

Отруєння шаурмою в Києві: діагноз змінено на сальмонельоз

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Діагноз людям, які отруїлися шаурмою в Києві, змінено на сальмонельоз. Про це на брифінгу повідомив голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає УНН.

"Було встановлено лабораторно, що це скоріш за все сальмонела. Діагноз гостра кишкова інфекція буде змінено на сальмонельоз", - повідомив Рубан.

Нагадаємо, станом на 17:00, 1 серпня, у місті Києві зареєстровано 70 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 10 випадків серед дітей

Всього із 70 постраждалих 10 не госпіталізовано. Також відомо про 4 випадки отруєння в Київській області. Епідеміологічне розслідування триває.

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