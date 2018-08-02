Отруєння шаурмою в Києві: діагноз змінено на сальмонельоз

"Було встановлено лабораторно, що це скоріш за все сальмонела. Діагноз гостра кишкова інфекція буде змінено на сальмонельоз", - повідомив Рубан.



Нагадаємо, станом на 17:00, 1 серпня, у місті Києві зареєстровано 70 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 10 випадків серед дітей



Всього із 70 постраждалих 10 не госпіталізовано. Також відомо про 4 випадки отруєння в Київській області. Епідеміологічне розслідування триває.