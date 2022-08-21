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Отравление оккупантов и обвинение Зеленского в подготовке теракта: ЦПД собрал подборку фейков, которые распространяет россия

Киев • УНН

 • 283037 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом в течение 20 августа, передает УНН.

Отравление оккупантов и обвинение Зеленского в подготовке теракта: ЦПД собрал подборку фейков, которые распространяет россия

Детали

1. Министр обороны рф шойгу заявил: «многие жители Украины не одобрили политику киевской власти по реабилитации нацизма, в том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских стремлениях, тогда против них развернулась жестокая карательная операция». Это дезинформация!

2. Коллаборант-«руководитель» Запорожской области рогов заявил: «провокации на Запорожской АЭС, которую готовили ВСУ 19 августа в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутерришем, удалось предотвратить, поскольку эти планы были обнародованы». Это дезинформация!

3. В МО рф заявили: «против ВС рф в Запорожской области был применен ботулотоксин типа «В», российские военные доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления… Режим Зеленского санкционировал теракты с применением химических веществ ядовитых веществ против русских военных». Это манипуляция!

Напомним

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