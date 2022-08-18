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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 62154 перегляди

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РосЗМІ продовжують заявляти про "знищення HIMARS": ЦПД зібрав добірку фейків, які поширюють російські пропагандисти

Київ • УНН

 • 168062 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог протягом 17 серпня, передає УНН.

РосЗМІ продовжують заявляти про "знищення HIMARS": ЦПД зібрав добірку фейків, які поширюють російські пропагандисти

Деталі

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· Незважаючи на заяву Міністра оборони України О.Резнікова, що "жодна РСЗВ HIMARS в Україні не знищена", російські ЗМІ з посиланням на міністра оборони рф с.шойгу продовжують повідомляти про знищення 6 пускових установок та понад 200 ракет РСЗВ HIMARS. Це - фейк!

· В МО рф заявили, що "під час заходів з доукомплектування 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ в Соледарі, понад третини мобілізованих самовільно покинули підрозділ, вибувши в невідомому напрямку, а укомплектованість бригади особовим складом через великі втрати залишається менше 50 відсотків". Це - дезінформація!

· Посол рф у США а.антонов заявив: "ми ніколи не нав’язували постачання, не намагалися вирішувати приписані нам вузькокон’юнктурні цілі… ми готові торгувати зі всіма, кому потрібні недорогі та високоякісні ресурси… проблеми із запуском "Північного потоку-2" почалися після запроваджених США санкцій". Це - маніпуляція!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дешевий газ в обмін на лояльність до агресії росії: ЦПД викрив суть наративу пропаганди рф

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