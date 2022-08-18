РосЗМІ продовжують заявляти про "знищення HIMARS": ЦПД зібрав добірку фейків, які поширюють російські пропагандисти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог протягом 17 серпня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· Незважаючи на заяву Міністра оборони України О.Резнікова, що "жодна РСЗВ HIMARS в Україні не знищена", російські ЗМІ з посиланням на міністра оборони рф с.шойгу продовжують повідомляти про знищення 6 пускових установок та понад 200 ракет РСЗВ HIMARS. Це - фейк!
· В МО рф заявили, що "під час заходів з доукомплектування 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ в Соледарі, понад третини мобілізованих самовільно покинули підрозділ, вибувши в невідомому напрямку, а укомплектованість бригади особовим складом через великі втрати залишається менше 50 відсотків". Це - дезінформація!
· Посол рф у США а.антонов заявив: "ми ніколи не нав’язували постачання, не намагалися вирішувати приписані нам вузькокон’юнктурні цілі… ми готові торгувати зі всіма, кому потрібні недорогі та високоякісні ресурси… проблеми із запуском "Північного потоку-2" почалися після запроваджених США санкцій". Це - маніпуляція!
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