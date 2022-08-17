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Дешевий газ в обмін на лояльність до агресії росії: ЦПД викрив суть наративу пропаганди рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські ЗМІ просувають наративи щодо економічної вигоди співпраці з рф та пропонують дешевий газ в обмін на лояльність до агресії рф, вказують експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України, передає УНН.

Дешевий газ в обмін на лояльність до агресії росії: ЦПД викрив суть наративу пропаганди рф

Деталі

Як вказують у ЦПД, "пропаганда рф тиражує наратив задоволення від рекорду ціни на газ в ЄС", і навели приклади повідомлень у росЗМІ: "Вчасне заповнення газосховищ малоймовірне внаслідок «проблем» з «Північним потоком»; у разі припинення російського газопостачання, наявного газу вистачить лише на 2,5 місяці; європейці не переживуть зиму – потрібно вертатися до діалогу з рф; німці розкупили всі електрообігрівачі, запасаються дровами та утеплюють будинки; енергетичні санкції проти рф є помилкою - спроби заміни постачання зазнали поразки; для європейців подорожчання життя і ціни на енергоносії важливіше за підтримку України".

Цитата

“Пропаганда рф акцентує увагу на економічній вигоді співпраці з рф та пропонує дешевий газ в обмін на лояльність до агресії рф. Це не відповідає принципам ЄС, де етичні принципи переважають вигоду. Небезпека від рф, де газ є зброєю, посилює рішучість Європи позбавитися енергетичного шантажу та об’єднує в підтримці України”, — йдеться в повідомленні ЦПД.

Доповнення

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог протягом 15 серпня.

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