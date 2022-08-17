Дешевый газ в обмен на лояльность к агрессии россии: ЦПД разоблачил суть нарратива пропаганды рф

Детали

Как указывают в ЦПД, "пропаганда рф тиражирует нарратив удовлетворения от рекорда цены на газ в ЕС", и привели примеры сообщений в росСМИ: "Временное заполнение газохранилищ маловероятно вследствие «проблем» с «Северным потоком»; в случае прекращения российского газоснабжения, имеющегося газа хватит всего на 2,5 месяца; европейцы не переживут зиму – нужно возвращаться к диалогу с РФ; немцы раскупили все электрообогреватели, запасаются дровами и утепляют дома; энергетические санкции против рф являются ошибкой - попытки замены поставок потерпели поражение; для европейцев подорожание жизни и цены на энергоносители важнее поддержки Украины".

Цитата

“Пропаганда рф акцентирует внимание на экономической выгоде сотрудничества с рф и предлагает дешевый газ в обмен на лояльность к агрессии россии. Это не соответствует принципам ЕС, где этические принципы превосходят выгоду. Опасность от россии, где газ является оружием, усиливает решимость Европы избавиться от энергетического шантажа и объединяет в поддержке Украины”, — говорится в сообщении ЦПД.

Дополнение

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом в течение 15 августа.