РосСМИ продолжают заявлять об "уничтожении HIMARS": ЦПД собрал подборку фейков, распространяемых российскими пропагандистами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом в течение 17 августа, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· Несмотря на заявление Министра обороны Украины О.Резникова, что "ни один РСЗО HIMARS в Украине не уничтожен", российские СМИ со ссылкой на министра обороны рф с.шойгу продолжают сообщать об уничтожении 6 пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS. Это – фейк!
· В МО рф заявили, что "во время мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Соледаре, более трети мобилизованных самовольно покинули подразделение, выбыв в неизвестном направлении, а укомплектованность бригады личным большие потери остаются менее 50 процентов". Это – дезинформация!
· Посол рф в США а.антонов заявил: "мы никогда не навязывали поставки, не пытались решать предписанные нам узкоконъюнктурные цели… мы готовы торговать со всеми, кому нужные недорогие и высококачественные ресурсы… проблемы с запуском "Северного потока-2" начались после введенных США санкций". Это – манипуляция!
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