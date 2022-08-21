Отруєння окупантів та звинувачення Зеленського у підготовці теракту: ЦПД зібрав добірку фейків, які поширює росія
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог протягом 20 серпня, передає УНН.
Деталі
1. Міністр оборони рф шойгу заявив: «багато жителів України не схвалили політику київської влади щодо реабілітації нацизму, в тому числі і жителі Донбасу, які не стали потурати правлячому режиму в його нацистських прагненнях, тоді проти них розгорнулася жорстока каральна операція». Це дезінформація!
2. Колаборант-«керівник» Запорізької області рогов заявив: «провокації на Запорізькій АЕС, яку готували ЗСУ 19 серпня в період відвідування України Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, вдалося запобігти, оскільки ці плани було оприлюднено». Це дезінформація!
3. В МО рф заявили: «проти ЗС рф у Запорізькій області був застосований ботулотоксин типу «В», російські військові доставлені до шпиталю з ознаками сильного отруєння… Режим Зеленського санкціонував теракти із застосуванням хімічних отруйних речовин проти російських військових». Це маніпуляція!
Нагадаємо
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РосЗМІ продовжують заявляти про "знищення HIMARS".