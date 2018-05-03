Отравление детей в Кропивницком: стали известны результаты проверки детского сада

"Диагноз врачей - ротавирусная инфекция. Это вирус, который передается воздушно-капельным путем, поэтому дошкольное заведение не виновато в заболевании детей", - сказала Л.Костенко.

Согласно информации, в настоящее время принимаются дополнительные профилактические мероприятия. Кроме того, ведется разъяснительная работа с работниками детских учреждений и родителями, о том, чтобы они внимательно следили за детьми, ведь детские болезни очень быстро передаются.

Напомним, пять воспитанников ДОУ "Красная шапочка" в Кропивницком были госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции.