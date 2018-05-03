Отруєння дітей у Кропивницькому: стали відомі результати перевірки дитсадка
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Начальниця управління освіти міської ради Кропивницького Лариса Костенко повідомила журналістам про результати перевірки дошкільного закладу №29 "Червона шапочка", вихованці якого потрапили до інфекційного відділення центральної міської лікарні, повідомив кореспондент УНН.
"Діагноз лікарів – ротавірусна інфекція. Це вірус, який передається повітряно-крапельним шляхом, тому дошкільний заклад не винен у захворюванні дітей", - сказала Л.Костенко.
Згідно з інформацією, в даний час вживаються додаткові профілактичні заходи. Крім того, ведеться роз’яснювальна робота із працівниками дитячих закладів та батьками, щодо того, аби вони уважно стежили за дітьми, адже дитячі хвороби дуже швидко передаються.
Нагадаємо, п’ятьох вихованців ДНЗ "Червона шапочка" у Кропивницькому госпіталізували з симптомами гострої кишкової інфекції.