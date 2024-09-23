Отопительный сезон в Киеве планируют начать 15 октября - Кличко

Уже в следующем месяце в Киеве планируют начать отопительный сезон. Предварительно речь идет о 15 октября, но ситуация зависит от погодных условий. Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.

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Кличко объяснил, что отопление могут включить даже раньше - все зависит от температуры воздуха.

По графику, это 15 октября. Но если мы будем видеть, что температурные показатели у нас не понижаются. То есть если за трое суток опускается ниже 15 градусов, то мы включаем уже отопление. То есть мы следим за погодными условиями, но примерный график - 15 октября мы планируем начинать отопительный сезон - заявил городской голова Киева.

Напомним,

Укргидрометцентр сообщает, что в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето. На этой неделе ожидается повышение температуры, метеорологическая осень наступит, когда среднесуточная температура несколько дней будет ниже 15°C.