Опалювальний сезон у Києві планують розпочати 15 жовтня - Кличко
Київ • УНН
Віталій Кличко повідомив про плани розпочати опалювальний сезон у Києві 15 жовтня. Точна дата залежатиме від погодних умов - опалення можуть увімкнути раніше, якщо температура впаде нижче 15°C протягом трьох днів.
Вже наступного місяця в Києві планують розпочати опалювальний сезон. Попередньо йдеться про 15 жовтня, але ситуація залежить від погодних умов. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив міський голова столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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Кличко пояснив, що опалення можуть увімкнути навіть раніше - все залежить від температури повітря.
За графіком, це 15 жовтня. Але якщо ми будемо бачити, що температурні показники у нас не понижуються. Тобто якщо за три доби опускається нижче 15 градусів, то ми включаємо вже опалення. Тобто ми слідкуємо за погодними умовами, але приблизний графік - 15 жовтня ми плануємо починати опалювальний сезон
Нагадаємо
Укргідрометцентр повідомляє, що в Україні досі триває метеорологічне літо. Цього тижня очікується підвищення температури, метеорологічна осінь настане, коли середньодобова температура кілька днів буде нижче 15°C.