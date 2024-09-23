Опалювальний сезон у Києві планують розпочати 15 жовтня - Кличко

Вже наступного місяця в Києві планують розпочати опалювальний сезон. Попередньо йдеться про 15 жовтня, але ситуація залежить від погодних умов. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив міський голова столиці Віталій Кличко, передає УНН.

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Кличко пояснив, що опалення можуть увімкнути навіть раніше - все залежить від температури повітря.

За графіком, це 15 жовтня. Але якщо ми будемо бачити, що температурні показники у нас не понижуються. Тобто якщо за три доби опускається нижче 15 градусів, то ми включаємо вже опалення. Тобто ми слідкуємо за погодними умовами, але приблизний графік - 15 жовтня ми плануємо починати опалювальний сезон - заявив міський голова Києва.

Нагадаємо

Укргідрометцентр повідомляє, що в Україні досі триває метеорологічне літо. Цього тижня очікується підвищення температури, метеорологічна осінь настане, коли середньодобова температура кілька днів буде нижче 15°C.