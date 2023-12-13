Отношения ЕС и Китая должны базироваться на прагматичном сотрудничестве с уменьшением торговых и стратегических рисков - отчет European Parliament

Депутаты Европарламента призывают ЕС больше взаимодействовать с Китаем: достичь взаимных и сбалансированных торговых отношений с Пекином и ограничить контроль Китая над критической инфраструктурой ЕС; заставить Пекин прекратить поддержку Москвы в обход санкций ЕС, изменив позицию КНР в отношении РФ и ее агрессии против Украины; противостоять Китаю из-за нарушения прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Европарламента.

Китай является партнером, но все больше конкурентом и системным соперником. Необходимо уменьшить риск торговых потоков, чтобы укрепить стратегическую автономию ЕС; ограничить контроль Китая над критической инфраструктурой ЕС и бороться с кибератаками и кампаниями дезинформации - об этом говорится в отчете евродепутатов.

Позиция евродепутатов заключается в следующем:

Парламент признаёт роль Китая как партнера, но также как конкурента и системного соперника Европейского Союза.

ЕС и Китай заинтересованы в активных и стабильных отношениях, но при условии соблюдения международного права, поскольку:

1) правящая Коммунистическая партия Китая не разделяет те же ценности, что и европейские демократии и учитывая;

2) Китай вступает в новую эру безопасности и контроля, которая характеризуется усилением внутренних репрессий

В соответствии с вышеупомянутым, евродепутаты призывают Европейский Союз более адекватно реагировать на растущие усилия Китая изменить многосторонний порядок.

Также Европарламент призывает ЕС больше сотрудничать с Китаем, чтобы заставить Пекин прекратить вероятную поддержку российских действий против Украины.

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Что касается экономических связей, депутаты Европарламента подчеркивают необходимость продвижения к объявленной цели сокращения торговли с Китаем, чтобы укрепить открытую стратегическую автономию ЕС. В этом смысле подчеркивается важность взаимных и сбалансированных торговых отношений, в частности улучшение справедливых условий доступа к рынку КНР для европейских компаний.

Справка

За последние несколько лет бизнес-среда в Китае ухудшилась, поскольку в стране проводятся рейды на западные компании за нарушение нечетко объясненных законов. По мере того, как Европейский Союз продвигается вперед в реализации планов по снижению рисков в отношениях с Китаем, появляется проблема - как заставить бизнес официально выразить свои претензии ко второй по величине экономике мира. На это влияет страх возмездия со стороны Пекина и нежелание разглашать то, что может быть очень чувствительной коммерческой тайной конкурентов, пишет Finance Yahoo.

Дополнение

Среди прочего в новом отчете евродепутатов указывается важность шагов по ограничению китайского контроля над критической инфраструктурой в ЕС, а также для лучшей борьбы с кибератаками и кампаниями дезинформации, исходящими из Китая, и шпионажем.

Что касается Тайваня и учитывая незыблемость "политики Единого Китая" ЕС, депутаты Европарламента выступают против любых изменений статус-кво в Тайваньском проливе - говорится в документе.

Напомним

Тайваньский пилот, завербованный КНР, пытался угнать военный вертолёт Chinook.

Также УНН сообщал, что ЕС призвал Си Цзиньпина помочь заблокировать россии возможности уклониться от санкций