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Отношения ЕС и Китая должны базироваться на прагматичном сотрудничестве с уменьшением торговых и стратегических рисков - отчет European Parliament

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 17:34  •  11284 просмотра

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Депутаты Европарламента призывают ЕС продолжать прагматическое сотрудничество с Китаем, подчеркивая необходимость сбалансированной торговли и уменьшения влияния на критически важную инфраструктуру ЕС, а также побуждая Китай изменить свою позицию в отношении России и решить вопрос прав человека.

Депутаты Европарламента призывают ЕС больше взаимодействовать с Китаем: достичь взаимных и сбалансированных торговых отношений с Пекином и ограничить контроль Китая над критической инфраструктурой ЕС; заставить Пекин прекратить поддержку Москвы в обход санкций ЕС, изменив позицию КНР в отношении РФ и ее агрессии против Украины; противостоять Китаю из-за нарушения прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Европарламента.

Китай является партнером, но все больше конкурентом и системным соперником. Необходимо уменьшить риск торговых потоков, чтобы укрепить стратегическую автономию ЕС; ограничить контроль Китая над критической инфраструктурой ЕС и бороться с кибератаками и кампаниями дезинформации

- об этом говорится в отчете евродепутатов.

Позиция евродепутатов заключается в следующем:

Парламент признаёт роль Китая как партнера, но также как конкурента и системного соперника Европейского Союза.

ЕС и Китай заинтересованы в активных и стабильных отношениях, но при условии соблюдения международного права, поскольку:

1) правящая Коммунистическая партия Китая не разделяет те же ценности, что и европейские демократии и учитывая;

2) Китай вступает в новую эру безопасности и контроля, которая характеризуется усилением внутренних репрессий

В соответствии с вышеупомянутым, евродепутаты призывают Европейский Союз более адекватно реагировать на растущие усилия Китая изменить многосторонний порядок.

Также Европарламент призывает ЕС больше сотрудничать с Китаем, чтобы заставить Пекин прекратить вероятную поддержку российских действий против Украины.

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Что касается экономических связей, депутаты Европарламента подчеркивают необходимость продвижения к объявленной цели сокращения торговли с Китаем, чтобы укрепить открытую стратегическую автономию ЕС. В этом смысле подчеркивается важность взаимных и сбалансированных торговых отношений, в частности улучшение справедливых условий доступа к рынку КНР для европейских компаний.

Справка

За последние несколько лет бизнес-среда в Китае ухудшилась, поскольку в стране проводятся рейды на западные компании за нарушение нечетко объясненных законов. По мере того, как Европейский Союз продвигается вперед в реализации планов по снижению рисков в отношениях с Китаем, появляется проблема - как заставить бизнес официально выразить свои претензии ко второй по величине экономике мира. На это влияет страх возмездия со стороны Пекина и нежелание разглашать то, что может быть очень чувствительной коммерческой тайной конкурентов, пишет Finance Yahoo.

Дополнение

Среди прочего в новом отчете евродепутатов указывается важность шагов по ограничению китайского контроля над критической инфраструктурой в ЕС, а также для лучшей борьбы с кибератаками и кампаниями дезинформации, исходящими из Китая, и шпионажем.

Что касается Тайваня и учитывая незыблемость "политики Единого Китая" ЕС, депутаты Европарламента выступают против любых изменений статус-кво в Тайваньском проливе - говорится в документе.

Напомним

Тайваньский пилот, завербованный КНР, пытался угнать военный вертолёт Chinook.

Также УНН сообщал, что ЕС призвал Си Цзиньпина помочь заблокировать россии возможности уклониться от санкций

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
Відносини ЄС та Китаю мають базуватися на прагматичній співпраці із зменшенням торговельних і стратегічних ризиків – звіт European Parliament
EU-China relations should be based on pragmatic cooperation with reduction of trade and strategic risks - European Parliament report
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Отношения ЕС и Китая должны базироваться на прагматичном сотрудничестве с уменьшением торговых и стратегических рисков - отчет European Parliament

Депутаты Европарламента призывают ЕС продолжать прагматическое сотрудничество с Китаем, подчеркивая необходимость сбалансированной торговли и уменьшения влияния на критически важную инфраструктуру ЕС, а также побуждая Китай изменить свою позицию в отношении России и решить вопрос прав человека.

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