Отношения ЕС и Китая должны базироваться на прагматичном сотрудничестве с уменьшением торговых и стратегических рисков - отчет European Parliament
Киев • УНН
Депутаты Европарламента призывают ЕС продолжать прагматическое сотрудничество с Китаем, подчеркивая необходимость сбалансированной торговли и уменьшения влияния на критически важную инфраструктуру ЕС, а также побуждая Китай изменить свою позицию в отношении России и решить вопрос прав человека.
Депутаты Европарламента призывают ЕС больше взаимодействовать с Китаем: достичь взаимных и сбалансированных торговых отношений с Пекином и ограничить контроль Китая над критической инфраструктурой ЕС; заставить Пекин прекратить поддержку Москвы в обход санкций ЕС, изменив позицию КНР в отношении РФ и ее агрессии против Украины; противостоять Китаю из-за нарушения прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Европарламента.
Китай является партнером, но все больше конкурентом и системным соперником. Необходимо уменьшить риск торговых потоков, чтобы укрепить стратегическую автономию ЕС; ограничить контроль Китая над критической инфраструктурой ЕС и бороться с кибератаками и кампаниями дезинформации
Позиция евродепутатов заключается в следующем:
Парламент признаёт роль Китая как партнера, но также как конкурента и системного соперника Европейского Союза.
ЕС и Китай заинтересованы в активных и стабильных отношениях, но при условии соблюдения международного права, поскольку:
1) правящая Коммунистическая партия Китая не разделяет те же ценности, что и европейские демократии и учитывая;
2) Китай вступает в новую эру безопасности и контроля, которая характеризуется усилением внутренних репрессий
В соответствии с вышеупомянутым, евродепутаты призывают Европейский Союз более адекватно реагировать на растущие усилия Китая изменить многосторонний порядок.
Также Европарламент призывает ЕС больше сотрудничать с Китаем, чтобы заставить Пекин прекратить вероятную поддержку российских действий против Украины.
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Что касается экономических связей, депутаты Европарламента подчеркивают необходимость продвижения к объявленной цели сокращения торговли с Китаем, чтобы укрепить открытую стратегическую автономию ЕС. В этом смысле подчеркивается важность взаимных и сбалансированных торговых отношений, в частности улучшение справедливых условий доступа к рынку КНР для европейских компаний.
Справка
За последние несколько лет бизнес-среда в Китае ухудшилась, поскольку в стране проводятся рейды на западные компании за нарушение нечетко объясненных законов. По мере того, как Европейский Союз продвигается вперед в реализации планов по снижению рисков в отношениях с Китаем, появляется проблема - как заставить бизнес официально выразить свои претензии ко второй по величине экономике мира. На это влияет страх возмездия со стороны Пекина и нежелание разглашать то, что может быть очень чувствительной коммерческой тайной конкурентов, пишет Finance Yahoo.
Дополнение
Среди прочего в новом отчете евродепутатов указывается важность шагов по ограничению китайского контроля над критической инфраструктурой в ЕС, а также для лучшей борьбы с кибератаками и кампаниями дезинформации, исходящими из Китая, и шпионажем.
Что касается Тайваня и учитывая незыблемость "политики Единого Китая" ЕС, депутаты Европарламента выступают против любых изменений статус-кво в Тайваньском проливе - говорится в документе.
Напомним
Тайваньский пилот, завербованный КНР, пытался угнать военный вертолёт Chinook.
Также УНН сообщал, что ЕС призвал Си Цзиньпина помочь заблокировать россии возможности уклониться от санкций
Отношения ЕС и Китая должны базироваться на прагматичном сотрудничестве с уменьшением торговых и стратегических рисков - отчет European Parliament
Депутаты Европарламента призывают ЕС продолжать прагматическое сотрудничество с Китаем, подчеркивая необходимость сбалансированной торговли и уменьшения влияния на критически важную инфраструктуру ЕС, а также побуждая Китай изменить свою позицию в отношении России и решить вопрос прав человека.
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