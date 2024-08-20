Отмечается снижение активности штурмов: Саранцев о ситуации на Харьковском направлении
Киев • УНН
На Харьковском направлении отмечается снижение активности штурмовых действий противника. Ситуация остается напряженной, особенно в Волчанске, где враг продолжает штурмовые действия в городской застройке.
На Харьковском направлении ситуация остается напряженной, но отмечается снижение активности штурмовых действий со стороны противника. Об этом сообщил спикер ОТГ Харьков Виталий Саранцев в эфире «Мы-Украина», передает УНН.
В определенных районах, в частности в Старице и Огирцево, враг уменьшил интенсивность атак. Волчанское направление остается напряженным, враг продолжает штурмовые действия в городской застройке.
В то же время в прилегающих населенных пунктах наблюдается некоторое снижение активности. На направлениях Волчанск, Тихое и Глубокое враг продолжает проявлять штурмовую активность.
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