Отмечается снижение активности штурмов: Саранцев о ситуации на Харьковском направлении

На Харьковском направлении ситуация остается напряженной, но отмечается снижение активности штурмовых действий со стороны противника. Об этом сообщил спикер ОТГ Харьков Виталий Саранцев в эфире «Мы-Украина», передает УНН.

В определенных районах, в частности в Старице и Огирцево, враг уменьшил интенсивность атак. Волчанское направление остается напряженным, враг продолжает штурмовые действия в городской застройке.

В то же время в прилегающих населенных пунктах наблюдается некоторое снижение активности. На направлениях Волчанск, Тихое и Глубокое враг продолжает проявлять штурмовую активность.

У Вовчанську на Харківщині ворог проводить підготовку до штурмових дій