В Волчанске на Харьковщине враг проводит подготовку к штурмовым действиям

В Волчанске на Харьковском направлении армия рф проводит подготовку к штурмовым действиям. Также, враг повысил активность воздушной разведки в районе Глубокого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОТГ «Харьков».

В Волчанске враг усилил воздушную разведку, проводит подготовку к штурмовым действиям. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по району многоэтажной застройки - говорится в сообщении ОТГ «Харьков».

Также, противник повысил активность воздушной разведки в районе Глубокого. Там враг осуществляет межпозиционные перемещения личного состава штурмовых отрядов 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, проводит эвакуацию потерь.

В районе населенного пункта Липцы, как сообщается, противник с целью пополнения потерь враг заводит на позиции штурмовые группы из состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. Проводит мероприятия логистического обеспечения.

Вблизи Старицы российские оккупанты провели внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях. Также, как сообщается, неподалеку Бугруватки и Огирцево противник осуществлял перемещение личного состава на передовые позиции, пополнил боекомплект и запасы продовольствия.

С начала этих суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцов.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери оккупантов (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 76 человек, из которых один оккупант взят в плен. Враг потерял уничтоженными и поврежденными 81 единицу вооружения и военной техники, в частности: 1 танк, 10 артиллерийских систем, 8 автомобилей, 5 единиц специальной техники, 57 БпЛА.

Также уничтожено 51 укрытие для личного состава противника и 1 пункт управления БпЛА.

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