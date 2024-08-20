На Покровском направлении защитники отбили 63 атаки: Генштаб о ситуации на фронте
Киев • УНН
За сутки зафиксировано 158 боевых столкновений, из них 63 на Покровском направлении. Враг нанес 78 авиаударов, совершил 4624 обстрела и задействовал 1448 дронов-камикадзе, украинские силы отбили многочисленные атаки.
На фронте за прошедшие сутки, 19 августа, зафиксировано 158 боевых столкновений. Более трети из них пришлись на Покровское направление. Там больше всего вражеских атак было отражено в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 20 августа, передает УНН.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 78 авиаударов, в частности сбросил 103 КАБа. Кроме этого, совершил 4624 обстрела, из них 141 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1448 дронов-камикадзе.
За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один - по пункту управления, один - по средству ПВО, два - по артиллерийским системам и четыре - по другим важным целям российских оккупантов.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия, всего произошло пять инициированных им боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло четырнадцати. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и в сторону Лозовой.
На Лиманском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергиевки, Новоегоровки и Торского.
На Северском направлении Силами обороны отбито 10 атак неподалеку Ивано-Дарьевки, Спирного и Верхнекаменского.
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На Краматорском направлении украинские воины свели на нет семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.
Двадцать четыре раза враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, активнее всего, возле Торецка. Где также нанёс пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.
На Покровском направлении наши защитники отбили 63 атаки. Больше всего - в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское и Константиновка, где оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
На Времовском направлении противник совершил пять попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Владимировки и Солодкого.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий вчера не проводили.
На Херсонщине, на Приднепровском направлении, отбит один штурм захватчиками украинских позиций.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.
Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в курской области рф, добавили в Генштабе.