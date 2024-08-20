На Покровском направлении защитники отбили 63 атаки: Генштаб о ситуации на фронте

На фронте за прошедшие сутки, 19 августа, зафиксировано 158 боевых столкновений. Более трети из них пришлись на Покровское направление. Там больше всего вражеских атак было отражено в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 20 августа, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 78 авиаударов, в частности сбросил 103 КАБа. Кроме этого, совершил 4624 обстрела, из них 141 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1448 дронов-камикадзе.

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один - по пункту управления, один - по средству ПВО, два - по артиллерийским системам и четыре - по другим важным целям российских оккупантов.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия, всего произошло пять инициированных им боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло четырнадцати. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки, Андреевки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах Грековки, Новосадового, Макеевки, Невского, Новосергиевки, Новоегоровки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отбито 10 атак неподалеку Ивано-Дарьевки, Спирного и Верхнекаменского.

Ще плюс 1330 окупантів і 5 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет семь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Двадцать четыре раза враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, активнее всего, возле Торецка. Где также нанёс пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отбили 63 атаки. Больше всего - в районах Новогродовки, Михайловки и Воздвиженки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское и Константиновка, где оккупанты 11 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении противник совершил пять попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Владимировки и Солодкого.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий вчера не проводили.

На Херсонщине, на Приднепровском направлении, отбит один штурм захватчиками украинских позиций.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в курской области рф, добавили в Генштабе.