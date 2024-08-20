Еще плюс 1330 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 601 800 человек личного состава и 8518 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 601 800 человек, 8518 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 601800 (+1330) человек,
- танков - 8518 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 16521 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 17156 (+52) ед,
- РСЗО - 1166 (+1) ед,
- средств ППО - 926 (+1) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13864 (+55),
- крылатых ракет - 2438 (+1),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23142 (+95) ед,
- специальной техники - 2885 (+22) ед.
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