Генштаб: 154 боевых столкновений за сутки, самые активные бои на Покровском направлении

С начала этих суток произошло 154 боевых столкновения. Наиболее активно враг и в дальнейшем наступает на Покровском направлении. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

Российские захватчики нанесли по территории Украины 71 авиаудар, сбросив 86 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 629 дронов-камикадзе и осуществили более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцев и Волчанска. Четыре атаки остановлены, одна - до сих пор продолжается.

На Купянском направлении противник провел 13 наступательных и штурмовых действий. Больше всего - возле Синьковки и Глушковки, четыре и пять соответственно.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи семи различных населенных пунктов. Активно действовали возле Макеевки и Невского. Всего на направлении наши защитники отражали 11 атак.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили 8 вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Спирного и Верхнекаменского. Неподалеку от последнего, к тому же, продолжается еще одно боестолкновение.

На Краматорском направлении противник совершил пять наступательных действий вблизи Ивановского и Андреевки. Силы обороны отбили все попытки противника продвинуться вперед.

На Торецком направлении россияне 21 раз атаковали украинские войска в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного. 16 боестолкновений - завершены, еще пять - продолжаются, четыре из них - возле Торецка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, продолжалось 63 боестолкновения. Враг концентрировал свои усилия неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Михайловка - провел там почти половину от общего количества атак. Силы обороны в целом уже остановили 60 штурмов, три - еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг 11 раз атаковал наши позиции вблизи Невельского и Константиновки. В результате боестолкновений потерпел поражение.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмовых действий, в том числе в сторону Водяного. Все штурмы отбиты.

На Приднепровском направлении одна атака оккупантов не имела успеха.

Генштаб: сьогодні вже 78 боїв на фронті, понад третина - на Покровському напрямку