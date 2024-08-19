Генштаб: сегодня уже 78 боев на фронте, более трети - на Покровском направлении

На фронте с начала суток произошло 78 боев, более трети из которых - на Покровском направлении, где Силы обороны сдерживают натиск войск рф, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 19 августа, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 78 боевых столкновений - указали в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

От циничных авиаударов из воздушного пространства российской федерации страдает пограничье Сумщины. От бомбардировок сегодня пострадали районы населенных пунктов Хотинь и Обуховка. К тому же россияне нанесли авиаудар НАРамы по Порозку.

Под бомбардировку вражеской авиации попали Липцы на Харьковщине. Кроме того, на Харьковском направлении оккупанты совершили четыре безуспешных атаки вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боестолкновений. Враг наступал в сторону Торского, Галушковки, Макеевки, Стельмаховки и Кругляковки. Сейчас половина атак продолжается. Также оккупанты дважды ударили КАБами в район Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении захватническая армия девять раз штурмовала позиции наших защитников. Наиболее активно враг действовал со стороны Площанки.

На Северском направлении в течение дня произошло шесть боестолкновений. Враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. Сейчас еще идут три боя.

На Краматорском направлении противник совершил два штурма неподалеку Ивановского и Андреевки. У последней боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до девяти - атаковали возле Нью-Йорка, Торецка, Зализного и Нелиповки. Семь боев завершены, еще два - продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли шесть авиаударов, сбросив девять КАБов, по Щербиновке, Нелиповке и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили атаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Зеленое Поле, Калиновое, Николаевка, Птичье, Михайловка, Камышевка и Миролюбовка. Силы обороны сдерживают натиск войск рф и отбили 24 атаки, пять боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес три авиаудара неуправляемыми авиаракетами по Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Невельского и Константиновки.

На Времовском направлении противник задействовал для ударов авиацию - трижды ударил НАРами в район населенного пункта Макаровка. Кроме того, провел три штурмовых действия - пытался продвигаться со стороны Владимировки и Солодкого, а также провел атаку в районе Водяного.

На Приднепровском и Ореховском направлениях захватчики наступательных и штурмовых действий сегодня еще не проводили. При этом нанесли авиаудары почти шестьюдесятью НАРами в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Ольговки. Кроме того сбросили по три авиабомбы в районы Новоданиловки и Темировки.

Кількість бойових зіткнень на Куп’янщині більша, ніж на півночі Харківщини – Синєгубов