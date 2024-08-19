Генштаб: сегодня уже 78 боев на фронте, более трети - на Покровском направлении

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сенатор США: операция Украины в курской области может изменить ход войны

Сенатор США: операция Украины в курской области может изменить ход войны

  •  42410 просмотра
Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

  •  105409 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

  •  88584 просмотра
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  61287 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  104613 просмотра
публикации
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  104613 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  233181 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  218496 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  268112 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  252500 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

  •  88541 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

  •  100378 просмотра
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа 2024, 03:03  •  99564 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

17 августа 2024, 17:21  •  100041 просмотра
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

17 августа 2024, 03:11  •  102279 просмотра
Актуальное
Генштаб: сегодня уже 78 боев на фронте, более трети - на Покровском направлении

Генштаб: сегодня уже 78 боев на фронте, более трети - на Покровском направлении

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 13:49  •  11458 просмотра

Read in English

За сутки произошло 78 боевых столкновений, из которых более трети - на Покровском направлении. Силы обороны Украины сдерживают натиск российских войск на разных участках фронта.

На фронте с начала суток произошло 78 боев, более трети из которых - на Покровском направлении, где Силы обороны сдерживают натиск войск рф, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 19 августа, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 78 боевых столкновений

- указали в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

От циничных авиаударов из воздушного пространства российской федерации страдает пограничье Сумщины. От бомбардировок сегодня пострадали районы населенных пунктов Хотинь и Обуховка. К тому же россияне нанесли авиаудар НАРамы по Порозку.  

Под бомбардировку вражеской авиации попали Липцы на Харьковщине. Кроме того, на Харьковском направлении оккупанты совершили четыре безуспешных атаки вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боестолкновений. Враг наступал в сторону Торского, Галушковки, Макеевки, Стельмаховки и Кругляковки. Сейчас половина атак продолжается. Также оккупанты дважды ударили КАБами в район Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении захватническая армия девять раз штурмовала позиции наших защитников. Наиболее активно враг действовал со стороны Площанки.

На Северском направлении в течение дня произошло шесть боестолкновений. Враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. Сейчас еще идут три боя.

На Краматорском направлении противник совершил два штурма неподалеку Ивановского и Андреевки. У последней боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до девяти - атаковали возле Нью-Йорка, Торецка, Зализного и Нелиповки. Семь боев завершены, еще два - продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли шесть авиаударов, сбросив девять КАБов, по Щербиновке, Нелиповке и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили атаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Зеленое Поле, Калиновое, Николаевка, Птичье, Михайловка, Камышевка и Миролюбовка. Силы обороны сдерживают натиск войск рф и отбили 24 атаки, пять боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес три авиаудара неуправляемыми авиаракетами по Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Невельского и Константиновки.

На Времовском направлении противник задействовал для ударов авиацию - трижды ударил НАРами в район населенного пункта Макаровка. Кроме того, провел три штурмовых действия - пытался продвигаться со стороны Владимировки и Солодкого, а также провел атаку в районе Водяного.

На Приднепровском и Ореховском направлениях захватчики наступательных и штурмовых действий сегодня еще не проводили. При этом нанесли авиаудары почти шестьюдесятью НАРами в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Ольговки. Кроме того сбросили по три авиабомбы в районы Новоданиловки и Темировки.

Кількість бойових зіткнень на Куп’янщині більша, ніж на півночі Харківщини – Синєгубов19 августа 2024, 10:28 • 16877 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
  •  9133 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
  •  44536 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
  •  45929 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
  •  64005 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
  •  67579 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
  •  57805 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Эксклюзив
Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа
  •  64397 просмотра

Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

Эксклюзив
Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)
  •  89669 просмотра

Мамкины вруны. В АРМА заявили, что не ездят на машинах с номерами прикрытия, но есть нюанс (видео)

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ
  •  66187 просмотра

Волевые победы "Динамо" и "ЛНЗ", два удаления в Черкассах, неожиданный лидер, скандал в Полтаве: результат 3 тура УПЛ

Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  146791 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Популярные

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  104613 просмотра
Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

Деньги на войну против Украины: дочерняя компания "росатома" из Нидерландов перечисляет в российский бюджет десятки миллионов евро

  •  61287 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

  •  88584 просмотра
Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

Зеленский: россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС

  •  105409 просмотра
Сенатор США: операция Украины в курской области может изменить ход войны

Сенатор США: операция Украины в курской области может изменить ход войны

  •  42410 просмотра

Публикации

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

  •  104613 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  233181 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  218496 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  268112 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  252500 просмотра

Война

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

  •  615 просмотра
"Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь": Лубинец отреагировал на заявления Волынского ОТЦК

"Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь": Лубинец отреагировал на заявления Волынского ОТЦК

  •  2688 просмотра
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
Эксклюзив

  •  9086 просмотра
С завтрашнего дня больница в Мирнограде Донецкой области перестанет принимать больных на фоне усиленных обстрелов рф

С завтрашнего дня больница в Мирнограде Донецкой области перестанет принимать больных на фоне усиленных обстрелов рф

  •  9737 просмотра
Индия согласилась передать сообщения между путиным и Зеленским - Bloomberg

Индия согласилась передать сообщения между путиным и Зеленским - Bloomberg

  •  14012 просмотра

политика

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

  •  615 просмотра
"Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь": Лубинец отреагировал на заявления Волынского ОТЦК

"Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь": Лубинец отреагировал на заявления Волынского ОТЦК

  •  2688 просмотра
Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"

Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"

  •  9985 просмотра
Индия согласилась передать сообщения между путиным и Зеленским - Bloomberg

Индия согласилась передать сообщения между путиным и Зеленским - Bloomberg

  •  14012 просмотра
Антикоррупционер Шабунин фактически признался, что оформлял фиктивные "командировки" из армии в НАПК – СМИ

Антикоррупционер Шабунин фактически признался, что оформлял фиктивные "командировки" из армии в НАПК – СМИ

  •  16679 просмотра

Война

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

  •  615 просмотра
"Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь": Лубинец отреагировал на заявления Волынского ОТЦК

"Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь": Лубинец отреагировал на заявления Волынского ОТЦК

  •  2688 просмотра
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
Эксклюзив

  •  9086 просмотра
С завтрашнего дня больница в Мирнограде Донецкой области перестанет принимать больных на фоне усиленных обстрелов рф

С завтрашнего дня больница в Мирнограде Донецкой области перестанет принимать больных на фоне усиленных обстрелов рф

  •  9737 просмотра
Индия согласилась передать сообщения между путиным и Зеленским - Bloomberg

Индия согласилась передать сообщения между путиным и Зеленским - Bloomberg

  •  14012 просмотра

политика

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

Белый дом опроверг блокировку использования Storm Shadow в рф - The Telegraph

  •  615 просмотра
"Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь": Лубинец отреагировал на заявления Волынского ОТЦК

"Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь": Лубинец отреагировал на заявления Волынского ОТЦК

  •  2688 просмотра
Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"

Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"

  •  9985 просмотра
Индия согласилась передать сообщения между путиным и Зеленским - Bloomberg

Индия согласилась передать сообщения между путиным и Зеленским - Bloomberg

  •  14012 просмотра
Антикоррупционер Шабунин фактически признался, что оформлял фиктивные "командировки" из армии в НАПК – СМИ

Антикоррупционер Шабунин фактически признался, что оформлял фиктивные "командировки" из армии в НАПК – СМИ

  •  16679 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  103932 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  102842 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  109672 просмотра

Экономика

Еще пол часа со светом: графики отключений начнут действовать с 18:00

Еще пол часа со светом: графики отключений начнут действовать с 18:00

  •  1186 просмотра
"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф

"Энергоатом" заместил все запасные части, которые ранее поставлялись из рф

  •  2296 просмотра
Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"

Ремонтную кампанию проводят так, чтобы зимой работали все энергоблоки - "Энергоатом"

  •  9985 просмотра
Оккупанты вывезли 7,7 тонн украденного зерна через Мариуполь

Оккупанты вывезли 7,7 тонн украденного зерна через Мариуполь

  •  14501 просмотра
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
Эксклюзив

  •  44528 просмотра

Киев

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

  •  184 просмотра
В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

В Киеве на месте падения обломков ракеты Х-101 обнаружили кассетные суббоэкспасы

  •  26709 просмотра
Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

  •  31488 просмотра
Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

Армия РФ атаковала Киев ударными дронами, в области работала ПВО

  •  112353 просмотра
Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

Поврежденные дома, машины и линии электропередач: на Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки рф

  •  78991 просмотра