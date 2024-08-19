Количество боевых столкновений на Купянщине больше, чем на севере Харьковщины - Синегубов

Противник активно атакует позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру на Купянщине, используя ракеты и разрушив несколько переправ. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

По Купянскому направлению активно враг продолжает атаковать позиции наших военных. Бьет по гражданской инфраструктуре. Было разрушено несколько переправ. Враг бьет уже не только управляемыми авиабомбами или пытается разрушить артиллерию, а выпускает туда ракеты. Поэтому для него это направление остается приоритетным, и мы фиксируем по этому направлению больше боевых столкновений, чем на севере области - сказал Синегубов.

Синегубов снова отметил, что количество авиационных ударов по региону уменьшилось - за последние сутки зафиксировано три таких инцидента.

Враг продолжает атаковать наши населенные пункты на линии соприкосновения и на границе с рф. Опять ночью были удары по Богодуховскому району, по Харьковскому району. Активные фазы по Липцевскому и по Волчанскому направлениям - добавил он.

Напомним,

Утром, 18 августа, войска рф садали удар по городу Купянскк. Вследствие вражеского обстрела ранения получила 52-летняя женщина.