Открыто дело из-за срезанного дуба в Киеве, который был посажен в память о Ратушном

Правоохранители открыли производство из-за того, что неизвестные лица незаконно срезали в Киеве двенадцатилетний дуб, высаженный киевлянами 13 декабря в память о погибшем военном и общественном деятеле Романе Ратушном. Ратушного. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер Шевченковского районного управления полиции Анна Зубарева.

Открыто производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - это кража - сказала Зубарева.

Контекст

"Киевзеленстрой" сообщал, что в ночь на 15 декабря неизвестные в Шевченковском районе столицы срезали дуб, который горожане высадили в память о защитнике Украины Романа Ратушного.

Депутат Киевсовета единогласно поддержали присвоение заказнику "Протасов Яр" имени Романа Ратушного. В сообществе "Защитим Протасов Яр" пообещали, что будут прилагать усилия для того, чтобы Протасов Яр еще долго напоминал следующим поколениям киевлян о Романе.