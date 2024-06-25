Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром по вопросам международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Швеции Иоганном Форсселом и представителями шведского бизнеса, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

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Глава государства поблагодарил Швецию, премьер-министра и весь шведский народ за поддержку Украины и наших шагов к установлению справедливого мира.

"Благодарны за все пакеты помощи, за соглашение о безопасности, которое мы недавно подписали между нашими государствами во время моего визита в Стокгольм, а также за участие Швеции в саммите мира и присоединение к совместному коммюнике. Это очень важно", - сказал Президент.

Во время встречи Зеленский пригласил шведское правительство и бизнес взять патронат над восстановлением одного из пострадавших регионов Украины.

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Также обсудили перспективы использования доходов от замороженных российских активов на нужды нашего государства, усиление международного санкционного режима против государства-агрессора рф и предоставление энергетической поддержки Украине на фоне российских атак на объекты критической инфраструктуры.

Отдельное внимание уделили перспективам расширения шведского бизнеса и привлечения новых инвестиций в Украину.

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"Важно, что во время визита господина министра сопровождают руководители шведских компаний, которые присутствуют в Украине. Ценим вашу работу и приглашаем инвестировать еще больше, чтобы создавать новые рабочие места", – отметил Президент.

Иоганн Форссел подтвердил значительный интерес шведского бизнеса к осуществлению инвестиций в Украину и отметил важность открытия в эти дни в Киеве торгового представительства Швеции, что будет способствовать дальнейшему выходу шведских компаний на украинский рынок.